Oscarpreisträger Farhadi soll neuen Film plagiiert haben - iranisches Gericht

Der iranische Filmemacher und Oscarpreisträger Asghar Farhadi soll laut einem iranischen Gericht seinen neuen Film, "A Hero", plagiiert haben. Er soll die Doku "All Winners All Losers" eines seiner Studenten abgekupfert haben. Farhadi selbst sagt, dass die beiden Filme auf der gleichen echten Begebenheit basieren. Er könnte nun dazu verurteilt werden, die Einnahmen an den Studenten, Azadeh Masihzadeh, abgeben zu müssen - oder sogar ins Gefängnis müssen, berichtet der Hollywood Reporter.