Oscar-Orakel: Wer gewinnen wird – und wer gewinnen sollte

Hierzulande kommt "American Sniper" erst am 27. Feber in die Kinos, in den USA ist der Film aber gerade noch fristgerecht für die Oscars 2015 gestartet - und das äußerst erfolgreich. Der Kriegsfilm entwickelte sich innert kürzester Zeit zum Kassenschlager und ist mit Einnahmen von bis dato 394 Millionen Dollar der mit Abstand erfolgreichste Film unter den diesjährigen Nominierten - das sind Blockbuster-Ausmaße.

Dass sich "American Sniper" auch als veritabler Oscaranwärter gilt, ist Altmeister Clint Eastwood - Amerikas Spezialist für patriotisches Kino mit Anspruch - zu verdanken. Er erzählt die wahre Geschichte von Chris Kyle, dem erfolgreichsten Scharfschützen, der jemals in den US-Streitkräften gedient hat als Porträt eines Zerrissenen. Ein Kampf zwischen Pflicht und Moral, zwischen Ansprüchen seiner Familie und seines Landes.

Die Frage, ob es sich dabei nun um ein Heldenepos oder einen Antikriegsfilm handle, sorgte in Amerika für kontroverse Diskussionen. "Scharfschützen sind keine Helden", kritisierte etwa der linke Filmemacher Michael Moore auf Twitter. Verteidigt wurde "American Sniper" ebenfalls von den üblichen Verdächtigen. Sarah Palin, die mit Kyle befreundet war, wandte sich in einem wütenden Facebook-Posting an die " Hollywood Leftists": "Ihr spuckt auf die Gräber der Freiheitskämpfer" (mehr dazu hier)

Ob Antikriegsfilm oder Heldenepos, die US-Kritiker waren sich so oder so einig: Einer der besten Filme des Jahres, lautete das einhellige Urteil. Hauptdarsteller Bradley Cooper darf sich auch Außenseiter-Hoffnungen auf den Oscar als bester Hauptdarsteller machen. Sein größter Konkurrent in dabei sind Eddie Redmayne ("Theory of Everything") und Michael Keaton.