Der Superheld und sein Side-Kick

Die Hollywood-Produzenten gelten nicht zuletzt als sehr einflussreich im Oscar-Voting, stellen sie neben den Schauspielern, die am Sonntag, die Screen Actors Guild Awards vergeben, doch die größte Gruppe an Stimmberechtigten in der Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Der Bauklotz-Blockbuster "The Lego Movie", den die rund 4.000 Filmproduzenten am Samstag zum besten Animationsfilm kürten, ist indes in dieser Kategorie für keinen Oscar nominiert.

"Birdman oder (Die unverhoffte Macht der Ahnungslosigkeit)" mit Michael Keaton als ehemaliger Superhelden-Darsteller, der Ruhm und Anerkennung von einst mit einem eigenen Broadway-Stück wiederherstellen will, startet am 30. Jänner in den österreichischen Kinos.