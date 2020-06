Aufregung um falsche Oscar-Gerüchte

Leonardo DiCaprio stand schon drei Mal auf der Nominierten-Liste der renommierten Academy Awards. Bei der diesjährigen Oscar-Verleihung am 2. März in Los Angels hat er nun zum vierten Mal die Chance auf einen Preis. Diesmal sogar in der Königskategorie als bester Hauptdarsteller ("The Wolf of Wall Street").

Es wird also für den 39-Jährigen Zeit, eine Trophäe mit nach Hause zu nehmen. Seine erste Nominierung erhielt er 1994 als bester Nebendarsteller in " Gilbert Grape – Irgendwo in Iowa". Damals musste er sich allerdings gegen Tommy Lee Jones in "Auf der Flucht" geschlagen geben.

Im Jahr 2005 zog die Academy Leonardo DiCaprio erstmals für den Oscar als bester Hauptdarsteller in Betracht. Für seine Rolle in "Aviator" hätte er den Preis gewinnen können. Schon zwei Jahre später war der "Titanic"-Star erneut in der Königskategorie nominiert – diesmal für seinen Part in "Blood Diamond". Doch auch 2007 zählte Leonardo DiCaprio nicht zu den Gewinnern.

Das soll sich bei den Oscars 2014 ändern. Mit "The Wolf of Wall Street" könnte DiCaprio seine Pechsträhne bei der Preisverleihung beenden. Auch wenn ihm Kritiker gute Chancen ausrechnen, muss er sich erst gegen die harte Konkurrenz durchsetzen. In der Kategorie "Bester Hauptdarsteller" sind außerdem Christian Bale, Matthew McConaughey, Bruce Dern und Chiwetel Ejiofor nominiert.