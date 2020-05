Das sind die Oscar-Nominierungen 2014

BESTER FILM

"American Hustle"

"Captain Phillips"

"Dallas Buyers Club"

"Gravity"

"Her"

" Nebraska"

"Philomena"

"12 Years a Slave"

"The Wolf of Wall Street"

BESTE REGIE

David O. Russell für "American Hustle"

Alfonso Cuaron für "Gravity"

Alexander Payne für " Nebraska"

Steve McQueen für "12 Years a Slave"

Martin Scorsese für "The Wolf of Wall Street"

BESTER SCHAUSPIELER

Christian Bale in "American Hustle"

Bruce Dern in " Nebraska"

Leonardo DiCaprio in "The Wolf of Wall Street"

Chiwetel Ejiofor in "12 Years a Slave"

Matthew McConaughey in "Dallas Buyers Club"

BESTE SCHAUSPIELERIN

Amy Adams in "American Hustle"

Cate Blanchett in "Blue Jasmine"

Sandra Bullock in "Gravity"

Judi Dench in "Philomena"

Meryl Streep in "August: Osage County"

BESTER NEBENDARSTELLER

Barkhad Abdi in "Captain Phillips"

Bradley Cooper in "American Hustle"

Michael Fassbender in "12 Years a Slave"

Jonah Hill in "The Wolf of Wall Street"

Jared Leto in "Dallas Buyers Club"

BESTE NEBENDARSTELLERIN

Sally Hawkins in "Blue Jasmine"

Jennifer Lawrence in "American Hustle"

Lupita Nyong'o in "12 Years a Slave"

Julia Roberts in "August: Osage County"

June Squibb in " Nebraska"

BESTER NICHT-ENGLISCHSPRACHIGER FILM

"The Broken Circle Breakdown" für Belgien

"The Great Beauty" für Italien

"The Hunt" für Dänemark

"The Missing Picture" für Kambodscha

"Omar" für Palästina