Österreicher bei den Oscars: Im Westen ein goldener Kammerer

Film-Auskenner Alexander Horwath fühlte sich in der vom ORF übertragenen Oscar-Nacht „wie beim Bayerischen Filmpreis“. Denn das Team rund um den deutschen Antikriegsfilm „Im Westen nichts Neues“ wurde mehrfach auf die Bühne gerufen. Vier von neun Nominierungen konnte das aufwendige Remarque-Remake in Oscars ummünzen, die Trophäen für Musik, Kamera, Szenenbild und den besten internationalen Film gingen nach Deutschland. Das ist noch keinem Film aus dem Nachbarland gelungen. Schon die Nominierung in der Königskategorie Bester Film war ein deutsches Novum.

Der Netflix-Film, der auch im Kino lief, ist die erste deutschsprachige Bearbeitung des Erste-Weltkriegs-Romans. Zuerst wagte sich Hollywood an eine Verfilmung. Lewis Milestones Film von 1930 gelang mit zwei Oscars ein früher Meilenstein. Dass es nun vier Academy Awards wurden, fand Regisseur Edward Berger, „wahnsinnig schön“. Er habe zuvor nur auf einen Oscar gehofft.