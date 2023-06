Oscar-Akademie verschärft Auflagen im Rennen um Kategorie "Bester Film"

Die Oscar-Akademie in Beverly Hills hat die Auflagen für Filme verschärft, die um den Oscar in der Top-Sparte "Bester Film" wetteifern. Wie die Academy of Motion Picture Arts and Sciences am Mittwoch mitteilte, müssen nun alle Anwärter in dieser Kategorie länger als bisher in einem Kino zu sehen gewesen sein, um sich für Oscar-Wahl im Folgejahr zu qualifizieren.

Das bedeutet vor allem Änderungen für Filme, die von Streamingdiensten ins Rennen um die begehrte Filmtrophäe geschickt werden.