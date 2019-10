"Original Bauhaus" in Berlin: Eigene Erfahrungen machen

"Zeichnen Sie zuerst eine Katze, danach eine Giraffe und zum Schluss ein Zebra.“ So lautet eine Aufgabenstellung bei der vom Studio Syntop entworfenen interaktiven Station, die sich im Rahmen der Ausstellung in der Berlinischen Galerie spielerisch dem Jubiläum „100 Jahre Bauhaus“ nähert. Die Arbeit nimmt auf den sogenannten „Vorkurs“ Bezug, der vom Schweizer Maler und Kunstpädagogen Johannes Itten (u. a. auch in Wien) entwickelt wurde. Der als pädagogische Basis geltende Einführungslehrgang sollte die Bauhaus-Schüler zum Experimentieren anregen. Sie sollten sich „frei machen von den üblichen Denkweisen, den Umgang mit verschiedenen Materialien pflegen, persönliche Vorlieben und Neigungen entdecken. Damit wurden sie schöpferisch herausgefordert und angestachelt“, wie es einem eine Stimme aus dem Audioguide erklärt.

Diese Schülerarbeiten stehen dann auch im Zentrum von „Original Bauhaus“, wo noch bis 27. Jänner 50 originale Studienarbeiten gezeigt werden: Farbübungen bei Paul Klee, Zeichnen nach Lichtbildern bei Johannes Itten, Papier falten bei Josef Albers, Gleichgewichtsstudien bei László Moholy-Nagy oder Farbkreise aus dem Unterricht bei Wassily Kandinsky. Damit wird das Bauhaus als das gezeigt, was es in erster Linie war: eine Kunstschule, die 1919 von Walter Gropius in Weimar gegründet wurde. Der Architekt wollte damit nach den Schrecken des Ersten Weltkriegs mit einer neuen Gestaltung alltäglicher Dinge einen modernen Menschen prägen und eine „Baukunst“ schaffen – ein zu der Zeit vollkommen neues Konzept.

Die Zusammenführung von Kunst und Handwerk war zwar nur 14 Jahre aktiv (zuerst in Weimar, dann in Dessau und zum Schluss in Berlin), prägt aber bis heute das Bild modernistischer Strömungen und Design-Bewegungen.