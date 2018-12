ORF-Talk zur Mindestsicherung: "Sie sind der Experte für eh alles"

Haimbuchner sagte, es werde mehr Sachleistungen geben. Statt eines konkreten Beispiels gab es ein abgewandeltes Dostojewski-Zitat: „Geld ist gedruckte Freiheit.“ Was bei Dostojewski nicht stand: Eine Freiheit, „die man sich auch zuerst einmal verdienen muss“, wie Haimbuchner anfügte.

Hacker kramte in Vorbereitung einer Replik bereits in seinen Unterlagen, was Haimbuchner für sich nutzen wollte: „Ich glaube, das ist die Liste der Finanzskandale der SPÖ Wien“. Gäbe es die Wiener Situation nicht, hätte man das Sozialgeld gar nicht reformieren müssen, behauptete Haimbuchner. Und ergänzte, dass in Wien die meisten Mindestsicherungsbezieher beheimatet sind.

"Unerträglich, mit Ihnen zu diskutieren"

Hacker war jetzt on fire. Er fand es „unerträglich, mit Ihnen zu diskutieren“. Statt bei der Sache zu bleiben, würde Haimbuchner automatisch mit Pamphlets agieren. Hacker: „Wir können auch diskutieren über ‚Wo war mei Leistung‘ - der Typ steht jetzt schon seit zehn Jahren vor Gericht.“

Zum Glück ging es nicht mit den Leistungen eines Walter Meischberger (vormals FPÖ) weiter. Hacker kehrte zur Sache zurück und erklärte, dass acht von zehn Beziehern der Mindestsicherung sogenannte „Aufstocker“ sind, die sehr wohl arbeiten, aber ihr geringes Einkommen auf jene Schwelle heben würden, die vom Gesetzgeber als Grenze zur Armut definiert worden sei.

Besonders wichtig war ihm, folgenden Unterschied zwischen Rot und Blau herauszuarbeiten: „Wir wollen, dass die Kinder unabhängig davon, ob Mama und Papa gut arbeiten, viel arbeiten oder wenig arbeiten, gleiche Chancen haben. Und Sie nehmen Kindern diese Chance.“

Aneinander vorbeischauen

Haimbuchner bewies wiederum, dass man in einer Diskussion nicht nur aneinander vorbeireden kann, sondern auch aneinander vorbei schauen. Es war körperlich fast unangenehm, als die ORF-Kamera die verschiedenen Versuche Haimbuchners zeigte, Hackers Blick möglichst nicht zu treffen.

Bilder: Haimbuchner und Hacker