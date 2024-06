ORF-Legende Günter Tolar: "Schwul ist heute kein Schimpfwort mehr"

Ihr Topjob beim ORF schien zunächst in akuter Gefahr.

Generalintendant Bacher drohte mir schriftlich – wegen widerlicher Zurschaustellung meines Intimlebens und damit unternehmensschädigenden Verhaltens – dienstrechtliche Konsequenzen an. Programmchef Marboe verwahrte sich gegen eine Fristlose. Er sagte: „Seids deppert? Der ist unser bester Mann!“ Der Betriebsrat kündigte für den Fall meines Rauswurfs gar einen Generalstreik an. Wir dürfen nicht vergessen: Es war grad einmal zwei Jahre her, dass die WHO (Weltgesundheitsbehörde) „Homosexualität“ von der Liste der Krankheiten gestrichen hatte ... Am erstaunlichsten war für mich der Zuspruch von den härtesten Machos unter den Kollegen: „Was bist? Schwul bist? Na, und – des steh’ ma locker gemeinsam durch!“ Schwul sein war zwar nicht mehr strafbar, aber gesellschaftlich noch ziemlich geächtet. Kurios, dass von den sogenannten Normalen nahezu ausnahmslos positive, von der Community überwiegend negative Reaktionen kamen: „Der will sich nur wichtigmachen, der hat keine Auftritte mehr, der schadet uns!“ Aus der Phase des Durchdrehens, aus dem Tal der Depressionen erwachte ich mit neuem Mut. Ich wollte kein Märtyrer sein, nur ja nicht als Opfer aus der ganzen Sache rausgehen. Ich wusste nur: Ich muss was machen, ich werde was machen.