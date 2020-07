Der Ex-Quizmaster und die schönsten Plätze "Made in Austria"

Welche sind ihre liebsten Orte in Österreich?

Da tu ich tu mir schwer, weil ich glaube, die schönsten Orte sind nicht die berühmten. Ich komme immer wieder wohin, und denke mir, wie schön ist es hier, und ich weiß nicht einmal, wie es hier heißt. Etwa unsere langjährige Sommerfrische in Putzleinsdorf, kein berühmter Ort. Ein kleines Nest, wo meine Eltern und ich in einem Gasthof gewohnt haben, wo wunderbar gekocht wurde. Beim besten Willen, ich könnte Ihnen jetzt keine zehn schönsten Orte in Österreich sagen. Wenn, dann müssten es mindesten 35 sein. Aber ich kann jedem, der in Österreich Urlaub macht, raten: Ihr müsst nicht zu den Hotspots. Schaut zu den Orten, die dazwischen liegen.

Nehmen wir an, Sie würden heute ein neues Made in Austria über österreichische Tourismusorte erfinden. Wovon würden Sie sprechen?

Naja, da muss man überlegen, was es in Österreich zu tun gibt. Wandern. Mountainbiken. (Ein Horror! Die kommen angerast, und man ist in Lebensgefahr!) Aber gut, es gibt ja auch noch die Seen, in Kärnten sind sie schön warm, im Salzkammergut eher frisch. Strandfeeling krieg ich dort eher nicht. In Österreich sind ja viele Seezugänge völlig zugebaut.

Und dann gibt’s die Kultur.

Aber schaut sich der verhinderte Italienurlauber wirklich das Salzbergwerk oder das Beinhaus in Hallstatt an? Ich weiß nicht. Wir haben das in den 1950er Jahren gemacht. Damals hat man ja erst mit Caorle und Jesolo angefangen. Man hat die Österreicher mit den steigenden Tourismuspreisen dann förmlich in den Süden getrieben, weil jeder Italienurlaub billiger war als ein Urlaub in Österreich. Wir haben dann später sogar Fernsehsendungen in Lignano gemacht.

Sie waren in den 1970ern und 80ern ein Fernsehstar, Sendungen wie „Wer dreimal lügt“ hatten Einschaltziffern von bis zu 3,5 Millionen. 1992 haben Sie sich als homosexuell geoutet, als erster Prominenter in Österreich. Das war eine Bombe. Wie haben die Menschen reagiert?

Unfassbar positiv. Es war, als hätte ich eine Türe aufgestoßen. Die Menschen waren so froh, dass endlich einmal einer sagt: „Ich bin’s“. Ich wurde ins hinterste Österreich eingeladen, um darüber zu reden. Diese Befreiung war wunderbar.

Für Sie persönlich war der Tod Ihres damaligen Lebensgefährten ausschlaggebend, diesen Schritt zu gehen?

Ja. Er hat aus Angst, geoutet zu werden, Selbstmord begangen. Ein Jahr später war ich so weit, zu sagen: So geht“s nicht.

Wollten Sie damit anderen Menschen helfen?

Ehrlich gesagt: Es ist mir nur um mich gegangen und darum, das Erlebnis mit meinem ehemaligen Partner zu verarbeiten. Ich wusste, ich muss den Menschen da draußen was sagen. Die Reaktion war überwältigend. Ich habe bergeweise Briefe bekommen. Darunter waren vielleicht fünf negative. Die meisten waren dankbar.