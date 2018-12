ORF: Krach zwischen "ZiB" und "Report" nach Rede

Er brachte ein Beispiel eines ÖVP-Mannes, der versucht habe, eine Nachricht in eine bestimmte Richtung zu drehen. Dessen Botschaft lautete laut Wiesner: "Man sollte bloß nicht übersehen, dass SPÖ-Chef Kern in seiner Pressekonferenz soeben gesagt habe, sein Plan A sei sogar für seine eigenen Wähler zu schwer zu verstehen." In der "Report"-Redaktion habe man "über den mäßig raffinierten Versuch, uns einen Spin anzudrehen" gelächelt. "In den Qualitätszeitungen findet sich keine Spur davon, aber in einer Sendung im ORF klingt's ganz ähnlich. Das ist dann nicht mehr lustig." Offenbar hatte die Bemerkung auf die "Zeit im Bild" abgezielt, wo der Sager in einem Beitrag unterkam und Innenpolitikchef Hans Bürger in einer Analyse ebenfalls auf die Komplexität des Plan A zu sprechen kam.