ORF: Der Druck auf die Channel-Chefs steigt

Dass die Situation bei ORFeins kompliziert ist, zeigten auch die Quoten am Mittwoch: Da war, was Seltenheitswert hat, die „ZiB 20“ am stärksten mit 180.000 Zuseher – ein lediglich stabiler Wert. Untergegangen ist danach die „Dok.eins“-Reportage „Expedition Happiness“. Sie hatte nur 166.000 Seher und schwache Marktanteile. Was zeigt, der Wille zum Öffentlich-Rechtlichen allein ist zu wenig zum Sender-Glück.

Allerdings, und das verstärkte das Problem, war die „Sonder-ZiB“ im ORF2-Hauptabend auch keine Quoten-Stütze. Auch hier gilt: Nur mit „Feinjustierungen“ ist es bei ORF2 nicht getan.

Einigen Stiftungsräten fehlt ein ORF-Flotten-Denken. Wiens Vertreter Norbert Kettner forderte „eine konsolidierte Position des Managements“ zu den Reformen. Für ORF-Chef Alexander Wrabetz sind diese „work in progress“. Überschneidungen bei den Sendern vermeiden helfen soll eine neue Position in der Generaldirektion. Es sei das auch Sache der Programmdirektorin und der Geschäftsführung. Die Senderbudgets und neuen Schemata sollen in wenigen Wochen vorliegen. Neu kommen u. a. in ORFeins „ein Info-Magazin im Vorabend“ und ein „Wissenschaftsmagazin“. Auch „Dancing Stars“ gibt’s wieder. In ORF2 ist, wie berichtet, eine „ZiB 2“ am Sonntag und ein regionaler Ausstieg um 21.50 Uhr geplant.