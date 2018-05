ORF-Chefredakteure: Kalte Schulter für "Fixstarter"

Sie sind zwar in der Sache an sich machtlos und trotzdem haben sich die ORF-Info-Redakteure machtvoll zu Wort gemeldet: Bei den Hearings für die neuen Channel-Chefredakteure konnten die kolportierten Fixstarter gar nicht punkten. Keiner von ihnen schaffte es in eine Stichwahl.

Für ORFeins vorgesehen sein soll Wolfgang Geier, der beim Hearing am Mittwoch gegen Thomas Faustmann, Stellvertreter von ORFeins-Info-Chefin Lisa Totzauer, und „ZiB“-Redakteur Andreas Mayer-Bohusch antrat. Die Redaktion sprach sich schon im ersten Wahlgang mit absoluter Mehrheit für Faustmann aus.