Orchester spielte "Ode an die Freude" auf Maidan Platz in Kiew

Mitten in Kiew ertönt plötzlich die "Ode an die Freude" von Ludwig van Beethoven. Auf dem weltberĂŒhmten Maidan Platz hat der Dirigent des Kiewer Klassischen Symphonieorchesters, Herman Makarenko, am Mittwoch Musiker versammelt. Sie senden mit ihrem Konzert eine politische Botschaft, denn die "Ode an die Freude" ist auch die Hymne der EuropĂ€ischen Union.

Vor dem Orchester versammeln sich mehrere Dutzend Menschen. Einige schwenken ukrainische Flaggen. Die rund 20 Musiker - normalerweise hat das Orchester 65 bis 70 Mitglieder - spielen auch die ukrainische Nationalhymne. In einer Textzeile heißt es: "Die Ukraine ist noch nicht untergegangen (...) unsere Feinde werden wie Tau in der Sonne vergehen." Die Zuhörer applaudieren. Eine Frau ruft laut: "FĂŒr die Ukraine!"