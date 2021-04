Opernsängerin Anna Prohaska: "Ich mache mir Sorgen um die Kultur"

Prohaska lachend: „Ich lebe in Berlin und habe da auch Balkonkonzerte gegeben. Ich konnte dabei Menschen für die klassische Musik begeistern, die sich sonst über meine Gesangsübungen zu Hause aufgeregt haben. Wobei ich etwa Heavy-Metal-Musik ohnehin nur mit Kopfhörern anhöre“, so die auch in diversen sozialen Medien präsente und vielseitige Künstlerin.

Prohaska weiter: „Ich habe es immer gehasst, mich selbst anzupreisen, aber ich habe mich in diese sozialen Medien reingefuchst, nur damit die Musik weitergeht.“

Wie es weitergeht? Bei den Salzburger Pfingstfestspielen soll Anna Prohaska am 22. Mai an der Seite von Cecilia Bartoli die Vitellia in Mozarts „La clemenza di Tito“ singen. Ob das zustande kommt? „Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Das ist im Moment alles ein ziemliches Kalenderroulette. Aber ich hoffe es natürlich sehr.“

Denn: „Ich habe nichts gegen Streaming und all diese Hybrid-Dinge. Aber das ist doch nur eine Kombination aus den schlechtesten zweier Welten. Und es ist für die Psyche seltsam. Wir gehen auf die Bühne, sind vollgepumpt mit Adrenalin, sind oft sehr aufgeregt und brauchen zur Entladung den Applaus unseres Publikums. Das Live-Erlebnis ist für beide Seiten einfach nicht ersetzbar. Das ist so, als würde man in die Arena gehen und auf den Säbelzahntiger warten, doch der kommt nicht“, so Prohaska lachend. „Aber auch da muss man den Körper austricksen, denn wir leben momentan in einer Opernblase. Doch das ist im Theater an der Wien immer purer Luxus.“