Opernlegende Christa Ludwig: Eine Stimme, die ewig bleiben wird

Sie galt ja als Unsterbliche, wie so viele ihrer Kolleginnen und Kollegen. Ihre Stimme, ihren Humor, ihre Präsenz und ihren Tonfall hatte man einfach im Ohr. Naturgemäß auch ihre Stimme – diesen so unfassbar schönen, zu allen Tönen fähigen Mezzosopran. Denn Christa Ludwig war eine Lichtgestalt am (nicht nur Wiener, aber vor allem auch) Opernhimmel.

Mit 93 Jahren ist die in Berlin geborene Künstlerin nun in ihrem Haus in Klosterneuburg verstorben – ihre Stimme aber klingt weiter.