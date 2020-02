Opernball: James Conlon dirigiert anstelle von Daniel Harding

Aufgrund eines schweren Krankheitsfalles in der Familie muss Daniel Harding die musikalische Leitung der künstlerischen Eröffnung des Wiener Opernballs am 20. Februar kurzfristig absagen, berichtete die Wiener Staatsoper am Dienstag. An seiner Stelle übernimmt James Conlon.

Der international gefragte US-amerikanische Dirigent leitete zuletzt „Die Zauberflöte“ im Dezember 2019 an der Wiener Staatsoper. Noch heute, Dienstag, Abend dirigiert er die Premiere von Tschaikowskis „Eugen Onegin“ am Teatro dell'Opera in Rom.