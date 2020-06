Olly Murs: Mit Plan B so glücklich wie nie

Einer, mit dem das Songschreiben geklappt hat, ist Paul Weller. Auf dessen Einladung hat Murs mit ihm den Song "Let Me In" geschrieben. "Meine Eltern haben immer Style Council und The Jam gehört, als ich klein war. Als Paul mich bei einer Benefiz-Show ansprach, sagte, er wolle einen Song mit mir schreiben, war ich platt. Aber ein paar Tage später war ich bei ihm im Studio, und ,Let Me In‘ ist toll geworden."

Den Album-Titel "Never Been Better" bezieht Murs darauf, dass er sich im Musikbusiness gerade sehr wohl fühlt und nach seinem Start bei der Castingshow X-Factor mehr und mehr Anerkennung und Einfluss auf seinen Sound bekommt. Trotzdem macht er kein Geheimnis daraus, dass er die Musik als "großartigen Job" sieht, sie aber in Bezug auf die Karriere nie sein Plan A war.