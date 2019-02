Österreichs Beiträge zur Berlinale: Heimat, Horror und Hotel

„Erde“ nennt Nikolaus Geyrhalter sein neues, gewohnt formschönes Doku-Porträt, das auf der Berlinale im Forum seine Premiere feierte. Die Erde im Anthropozän, also im Zeitalter des Menschen und seiner gewaltsamen Eingriffe, beobacht Geyrhalter mit manchmal fast ins Abstrakte kippender Bildgewalt. Ob mit Planierraupe, Tunnelsprengung oder Drillbohrer: Unerbittlich fressen sich die Maschinen in den Boden, werden Materialschichten abgebaut, Steine weggesprengt.

„Wir gewinnen immer“, heißt es einmal in „Erde“ – doch um welchen Preis?

Zur Halbzeit der Berlinale ist die österreichische Präsenz im Programm stark. Neben Geyrhalters Drillbohrer am Brenner, beißen sich auch blutlustige Zombies durch die steirische Landschaft, und zwar nach einer Vorlage von Elfriede Jelineks monumentalen Gespensterroman „Die Kinder der Toten“. Das amerikanische Künstlerpaar Kelly Copper und Pavol Liska vom Film- und Performance-Kollektiv Nature Theater of Oklahoma inszenierte (in Kooperation mit dem Steirischen Herbst und produziert von Ulrich Seidl) grimmigen Anti-Heimat-Horror: Fröhliche Menschen hocken in einem obersteirischen Gasthof, prosten sich leutselig zu und kleben sich Palatschinken ins Gesicht. Doch hinter ländlicher Folklore lauern Perversion, Gemeinheit und eine (Nazi-)Vergangenheit, die sich in Form von Untoten zurückmeldet.