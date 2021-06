Österreichischer Musiktheaterpreis: Volksoper neunmal nominiert

Am 2. August wird in Steyr zum neunten Mal der österreichische Musiktheaterpreis vergeben. Gewürdigt werden Leistungen in Oper, Operette, Musical und Ballett in 13 Kategorien, neu ist dabei ein Sonderpreis für Courage und Ermutigung in der Coronapandemie. An der Spitze der Nominierten steht klar die Volksoper.

Insgesamt kommt das Haus am Wiener Gürtel auf neun Nominierungen, vier davon alleine für seine „Cabaret“-Inszenierung und drei für die Offenbach-Operette „König Karotte“. Auch Hausherr Robert Meyer darf sich hier in der Sparte der besten Nebendarsteller für seinen „Cabaret“-Einsatz Hoffnungen machen. Mit einigem Respektsabstand folgen die Oper Graz und die Salzburger Festspiele, die jeweils fünf Siegchancen haben. Vier der fünf Nennungen der Festspiele gehen dabei auf das Konto der umjubelten „Cosi fan tutte“ in der Regie von Christof Loy.