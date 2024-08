Österreichischer Kabarettpreis 2024 geht an Sonja Pikart

Der Österreichische Kabarettpreis 2024 geht an Sonja Pikart. Die Kabarettistin ist in der heimischen Kabarettszene seit Jahren eine wichtige Protagonistin und gewissenhafte sowie schlaue Beobachterin gesellschaftspolitischer Schieflagen und Entwicklungen. Auch in ihrem bereits vierten Soloprogramm "Halb Mensch" seziert sie unser Dasein bis ins schmerzhafte Detail und legt sich dabei selbst unters Messer.