Österreichischer Buchpreis: 133 Einreichungen von 62 Verlagen

58 Verlage haben 110 Titel für den Österreichischen Buchpreis 2022 eingereicht, für den Debütpreis 18 Verlage 23 Titel. Insgesamt sind damit 133 Werke, die seit 8. Oktober 2021 erschienen sind bzw. noch bis 11. Oktober erscheinen werden, im Rennen. Es beteiligen sich 35 Verlage aus Österreich, 26 aus Deutschland und ein Verlag aus der Schweiz. Der Österreichische Buchpreis ist mit insgesamt 45.000 Euro dotiert.



In den kommenden Wochen sichtet die fünfköpfige Jury die eingereichten Titel. Die zehn Titel umfassende Longlist sowie die drei für den Debütpreis nominierten Titel werden am 6. September veröffentlicht. Aus den Titeln der Longlist wählen die Jurorinnen und Juroren in einem weiteren Schritt eine fünf Titel umfassende Shortlist, die am 11. Oktober bekanntgegeben wird. Die Preisverleihung findet am 21. November zum Auftakt der Messe Buch Wien statt.