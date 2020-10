Österreich reicht "Was wir wollten" für den Auslandsoscar ein

Ulrike Koflers Debütfilm "Was wir wollten" ist Österreichs Kandidat für den Auslandsoscar. Zu diesem Ergebnis kam die vom Fachverband der Film- und Musikwirtschaft entsendete Jury in einer "intensiv geführten Online-Diskussion", hieß es in einer Aussendung am Dienstagnachmittag.