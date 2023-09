Österreich reicht Film "Vera" bei den Oscars ein

Vera ist ein semidokumentarischer Film über und mit der sehr extravaganten, italienischen Schauspielerin Vera Gemma, Tochter des überaus berühmten Giuliano Gemma. Der Film erzählt unter anderem auch davon, wie es ist, ein Leben im Schatten dieses großen Vaters zu verbringen.

Das italienisch-österreichische Regie-Paar – Tizza Covi ist geborene Boznerin, Rainer Frimmel stammt aus Wien – hat sich in seinen Arbeiten vielfach mit Außenseitern an den Rändern der Gesellschaft beschäftigt, egal, ob es sich um Menschen aus der Welt des Zirkus oder um Bewohner der Vororte von Rom handelt. Auch ihr neuer Film „Vera“ erzählt von einer Außenseiterin, bekräftigte Tizza Covi im Gespräch mit dem KURIER: „Vera Gemma passt absolut in das Bild von Menschen, die abgeurteilt werden, bevor man sie noch richtig kennengelernt hat. Wie bei vielen unserer Protagonisten hat man anfänglich Vorurteile – und das ist etwas, woran wir uns abarbeiten.“

Die Einreichung bei den Oscars ist noch keine Nominierung - wer letztendlich aus den Ländereinreichungen wirklich ins Rennen geht, wird später bekanntgegegen.