20 Jahre nach Trennung: NSYNC ist zurück

"Wir haben aktuell keine konkreten Pläne"

Ob die Reunion der Boygroup, die ab den späten 1990er-Jahren mit Hits wie "Tearin' Up My Heart", "It's Gonna Be Me" und "Bye Bye Bye" weltweit populär wurde, längerfristig angelegt ist, bleibt abzuwarten. "Wir haben aktuell keine konkreten Pläne", sagte Bass. "Aber die Fans beeinflussen definitiv unsere Zukunft."

Vor rund zwei Wochen waren NSYNC überraschend bei der Verleihung der MTV Video Music Awards aufgetaucht. Das Quintett überreichte dort Superstar Taylor Swift einen Preis. Bei Fans hatte das die Hoffnung auf eine dauerhafte NSYNC-Reunion geweckt und Gerüchte um eine Tournee aufkommen lassen. Auf dem Instagram-Account der Band forderten viele ein Live-Comeback.

