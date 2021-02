"Nozze" an der Wiener Staatsoper: Wenn etwas Neues am Entstehen ist

Denn es ist das erklärte Ziel von Musikdirektor Jordan, etwas Neues in Sachen Mozart aufzubauen. So wird Barrie Kosky die Mozart/Da Ponte-Trilogie für Wien neu inszenieren. Jordan selbst will ein Mozart-Ensemble aufbauen und sich als Dirigent einbringen. Denn Mozart am Ring ist (auch) Chefsache. Und wenn Mozart so klingt wie bei der Fernsehaufzeichnung – einige wenige Medienvertreter waren zugelassen – darf man sich freuen.