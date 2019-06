Nova Rock: Wie die Party-Stadt aus dem Nichts entsteht

Zwischendurch bahnen sich Baumaschinen, Kranwägen, Sattelschlepper, Traktoren und Kleintransporter ihren Weg. Lautstark gibt

ein Vorarbeiter Kommandos beim Aufbau eines Partyzeltes – alle heben gleichzeitig an, die Konstruktion wird fixiert. Daneben sind Dutzende Kühlschränke, Mülltonnen und WC-Häuschen zur Verteilung aufgereiht.

Mittendrin: Ewald Tatar und Gerold Haubner. Die beiden haben ein ganzes Jahr auf diese Wochen hingearbeitet. Seit 15 Jahren organisiert Tatar das Festival in Nickelsdorf. „Ab Ende Mai starten dann die Vorbereitungen hier vor Ort“, erzählt er. Von Mittwoch bis Sonntag sind die beiden jetzt „bis auf ein paar Stunden Schlaf“ rund um die Uhr am Gelände.