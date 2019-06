Nova Rock: Slipknot hat "die Depressionen weggeschrien"

„Das Schreiben des Buchs hat auch ausgelöst, dass dieses Album so persönlich ist. Denn ich hatte danach genug von der Politik, war in Bezug darauf ausgebrannt. Aber die Beschäftigung damit gab mir einen ganz anderen Blickwinkel auf meine Situation. All die sozialen Probleme der Welt zu sehen, bewirkte, dass ich meinen Egoismus loslassen und sagen konnte: Ich bin so froh, dass es mir nicht so geht wie zur Zeit so vielen Leuten, die von ihrer Situation zerrissen werden. Ich konnte endlich erkennen: ‚Hey, ich bin gesund, ich habe meine Familie, eine wunderbare Karriere! Ich mach mich eigentlich ziemlich gut.‘ Und: ‚Es gibt Leute, die auf mich schauen, um von ihren Problemen wegzukommen, also ist das Letzte, was ich tun sollte, mich da immer wieder reinfallen zu lassen.‘“