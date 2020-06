Nova-Rock-Veranstalter Ewald Tatar: „Für uns ist das lächerlich“

Welche Reaktionen gab es auf die Konzepte zum Hochfahren der Shows, die die IG-Veranstalter vorgelegt hat?

Unsere Vorschläge waren, dass man ab September auf 5000 Stehplätze erhöht, ab Oktober auf 10.000 Stehplätze und ab 1. November auf alles, was darüber ist. All das verknüpft mit freiwilliger App-Registrierung, personalisierten Tickets und so weiter, um so gut wie möglich nachvollziehen zu können, welcher Besucher bei welchem Konzert war.

Gab es nie einen Dialog mit den Behörden darüber?

Nicht darüber. Wir wurden gebeten, schriftlich unser Konzept abzugeben, und das haben wir. Das wurde gelesen, oder auch nicht, ich weiß es nicht. Es gab einen Dialog in Bezug auf die wirtschaftliche Ebene mit Fixkostenzuschüssen und Ähnlichem. Da ist die Entwicklung sehr positiv und ich gehe davon aus, dass es eine Lösung geben wird. Aber was das Durchführen von Konzerten betrifft, ist völliger Stillstand.

Es gibt in Amerika Versuche mit in einer Halle verteilten Plexiglas-Kabanen, in denen die Fans sitzen . . .

Also nein, dann veranstalte ich lieber keine Konzerte mehr. Ja, so etwas kann man einmal probieren, weil es lustig ist, aber das kann doch nicht die Zukunft sein. Und nicht nur, weil es schwer finanzierbar ist. Es geht vor allem total gegen den Spirit und das Erlebnis, wofür man zu einem Konzert geht.