"Not Cancelled": Virtuelle Kunstwoche bringt Galerien ins Netz

Die Teilnehmerliste von "Not Canceled" umspannt hippe Up- and Coming-Galerien der Hauptstadt ebenso wie etablierte Größen: Die Galerie nächst St. Stephan/ Rosemarie Schwarzwälder ist mit Arbeiten von Sonia Leimer dabei; Croy Nielsen zeigt die bereits seit den 1980er Jahren entstandenen, aber hervorragend ins Internet-Meme-Zeitalter passenden Text-Bilder von Mitchell Syrop. Emanuel Layr hat witzige Collagen von Julien Bismuth im Programm, in denen die Commedia dell'Arte-Figur "Pulcinella" in leere Wohn- und Straßenräume einmontiert scheint, auch das ein passendes Programm zur Lage. Die Galerie Meyer Kainer übersiedelte mit Werken der großartigen Ulrike Müller, die 2019 bei der Venedig-Biennale zu sehen waren, ins Netz. Selbiges tat die Galerie Georg Kargl Fine Arts mit Arbeiten der österreichischen Biennale-Vertreterin 2021, Jakob Lena Knebl.