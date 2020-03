Norbert Steger will weiter ORF-Vorsitzender sein

Die FPÖ-Spitze bekämpft wie gehabt das ORF-Programmentgelt als „Zwangsgebühren“ und gibt in einer Kampagne Tipps, wie man diese Zahlungen an den ORF vermeiden kann. Wie vereinbart FPÖ-Mann Steger die Linie seiner Partei mit seiner Funktion als Aufsichtsorgan? Ihn gehe die Gebührenfrage nichts an, argumentiert er sinngemäß. Die ORF-Finanzierung sei gesetzlich geregelt, wenn sich etwas ändere, werde sich das Unternehmen daran halten. „Egal, was der Gesetzgeber entscheidet, vollziehen wir das.“ Allerdings, so glaubt es Steger: „Es wird keine Entscheidung des Parlaments geben, dass der ORF überhaupt kein Geld mehr bekommt.“ Und: „Wenn manche glauben, Geld aus dem Budget kostet den Steuerzahler nichts, dann gehöre ich zu denen nicht. Es ist kein Thema des Stiftungsrates. Ich bin ja nicht Abgeordneter. Ein Überwachungsorgan hat peinlich darauf zu schauen, dass das Unternehmen funktioniert.“