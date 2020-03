Nora von Waldstätten: "Ich wollte für die Rolle ins Kloster gehen"

Für die aus Wien stammende und seit Jahren in Berlin lebende Schauspielerin Nora von Waldstätten ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Denn die 38-Jährige ist Teil der mit Stars wie Jude Law und John Malkovich besetzten Serie „The New Pope“ von Oscar-Preisträger Paolo Sorrentino, den sie im KURIER-Interview als „einen der größten Filmemacher unserer Zeit“ bezeichnet.

KURIER: Wann sind Sie zum ersten Mal mit der Serie in Berührung gekommen.

Nora von Waldstätten: Gleich als die erste Staffel dieser Serie, also „The Young Pope“ online via Sky abrufbar war. Ich war sofort begeistert. Dass ich bei dieser Serie jemals mitspielen würde, war zu diesem Zeitpunkt noch völlig unrealistisch. Als dann die zweite Staffel besetzt wurde, habe ich eine Einladung zum E-Casting und in späterer Folge auch die Rolle bekommen. Ein Moment, den ich so schnell nicht vergessen werde.