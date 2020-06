Noomi Rapace: "Sigourney war eine Inspiration für mich"

Hat Ihnen Mr. Scott Ihre Rolle erklärt?

Nein. Er meinte nur: Spiel die Elizabeth so authentisch wie möglich. Ridley gab mir von Anfang an das Gefühl, dass er mich wollte und dass er mir vertraut. Er fragte mich schon, ob ich die Rolle spielen will, bevor es das Script gab.

Glauben Sie an außer­irdische Wesen, an Leben da draußen in den Weiten des Weltalls?

Ich glaube an ein höheres Wesen irgendwo da draußen. An eine Art Supervisor, der alles beobachtet. Als die Dreharbeiten zu "Prometheus" begannen, bin ich in mich gegangen und habe nachgedacht, woran ich glaube. Als Kind hatte ich immer an gute und an schwarze Engel geglaubt und zu ihnen gebetet. Natürlich hatte ich Angst vor ihnen.

Eine der Schlüsselszenen in "Prometheus" ist Ihr Kampf mit einer gigantischen All-Krake, die sich in Form eines Krakenembryos in Ihrem Bauch einnistet.

Das ist eklig, oder? (Sie lacht). Wie ich mir das Ding dann alleine herausoperiere. Das war eine Szene, die mir tagelange Albträume bereitet hat. Ich habe geträumt, dass sich in meinem Bauch etwas bewegt und bin schweißgebadet aufgewacht.