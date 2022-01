Noir-Remake von Guillermo del Toro: Gedankenleser der Geheimnisse

Der Riss, der durch die Generationen innerhalb einer sich rapid verändernden Gesellschaft geht, ist unübersehbar, das Gefälle zwischen Stadt und Land ebenso.

Der wunderschön fotografierte Debütfilm des austro-chinesischen Regisseur C. B. Yi feierte in Cannes in der renommierten Reihe „Un Certain Regard“ Premiere. C. B. Yi kam als 13-jähriger nach Österreich und studierte bei Michael Haneke.

Melancholisch

Der taiwanesische Filmstar Kai Ko spielt Fei als einen melancholischen Einzelgänger, der seine erste große Liebe verliert und sich dann eine prekär-luxuriöse Existenz mit wohlhabenden Kunden einrichtet. Das Gefühl von Verlust und Heimatlosigkeit umgibt Fei jedoch selbst im Kreise seiner Freunde. In langen, kontemplativen Tableaus entfalten sich die Lebensrealitäten der Figuren, ohne dabei statisch zu wirken.

INFO: Ö/F/BE/TW 2021. 120 Min. Von C. B. Yi . Mit Kai Ko, Yufan Bai, Chloe Maayan, JC Lin.