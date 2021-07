Nitsch-Aktion in Bayreuth: Der gelb-orange-pinke Walkürenritt

Pause. Und Durchatmen für die Augen.

Wieder: Weiß

Der zweite Teil beginnt ebenso in Weiß, ein neues Kunstwerk entsteht. Während Wotans Monolog dominiert bedrohliches Schwarz. Und wenn Hunding Siegmund tötet, wird auf der Bühne, wie aus Nitsch-Aktionen bekannt, eine Person auf einem Kreuz mit Farbe beschützt. Wieder alles Rot, echte Farbe, kein Blut.

Wieder wieder Weiß

Dritter Aufzug, wieder Weiß, Walkürenritt. Dieser erklingt bei Nitsch in hellem Gelb, dann kommen Orange und Pink dazu. Und in diesem Teil wird die Wand auch von vorne beschüttet, das Ergebnis ist RAL-Farben-mäßig prachtvoll und höchst intensiv.

Vorhang zu, Vorhang wieder auf, Buhs für die Malassistenten, Applaus für die Sänger, dann ein heftiger Buhorkan für Nitsch, der Wonnemond weicht hier den Winterstürmen, unterbrochen jedoch von Jubel.

Ein Kampf zwischen den jeweiligen Fronten, was soll Schöneres passieren? Mit der Ablehnung befindet sich Nitsch in guter Gesellschaft in Bayreuth. Man erinnert sich an Frank Castorf, der die Buhs für minutenlang genossen hat. Von Patrice Chereau 1976, dessen "Ring" heute als Jahrhundert-Ereignis gilt, gar nicht zu sprechen.

Verblüffend

Dennoch ist die Ablehnung verblüffend, weil Bildende Künstler und ihre Auseinandersetzungen mit Opern eine lange Tradition haben. Zuletzt war es in Bayreuth Neo Rauch mit einem "Lohengrin"-Bühnenbild. In München hatte Georg Baselitz den "Parsifal" ausgestattet. Bei solchen Produktionen hatte man jedoch zumeist den Eindruck, dass Regie und Bühne einander im Weg stünden. Hier steht Nitsch niemand im Weg - und eine an sich konzertante Aufführung wird zu einer packenden Inszenierung, der man in Bezug auf Nitsch nur vorwerfen kann, dass man nach sechs Stunden (inklusive Pausen) Live-Aktion wirklich genug gesehen hat.

Die Musik