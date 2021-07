Günther Groissböck über Bayreuth-Absage: "Da sagte mir mein Instinkt: ,Mach das nicht!"

Wie ist das zu verstehen?

Lassen Sie mich das Ihnen so erklären: Der "Walküren"-Wotan ist für einen Bass so etwas wie die Besteigung des Mount Everest ohne Sauerstoffgerät. Man kann sich perfekt vorbereiten, den Großglockner mehrmals hochlaufen, ein Höhentraining absolvieren, aber das Gefühl, sich länger in der sauerstoffarmen Todeszone zu bewegen, muss man eben unter Originalbedingungen erleben. Außerdem fehlte mir, nach der Maßnahmen-bedingten monatelangen Spielpause, der für mich so wichtige Auftritt vor Menschen. Meine letzte reguläre Vorstellung vor diesem Sommer in einem großen Haus war im September der "Simon Boccanegra" an der Wiener Staatsoper. Diese Selbstverständlichkeit, vor ein großes Publikum zu treten, ist derzeit bei mir, wie bei vielen, nicht hundertprozentig gegeben. Ich bin ein Vielsänger, einer, der regelmäßig seine Auftritte braucht. Dann funktioniere ich wie ein Umlauferhitzer. Man gibt viel und bekommt auch viel zurück. Daraus entwickelt man dann einen Wettkampfmodus, der einen in eine Art Allzeitbereitschaft versetzt. Aber wenn der übliche Rhythmus fehlt, ist das nicht mehr gegeben. Katharina Wagner meinte zwar, dass man mir das nicht anmerken würde, aber ich habe es gespürt.

Das kann sich doch bis zum nächsten Jahr ändern. Warum sind Sie vom gesamten "Ring" zurückgetreten?

Um den "Ring" im nächsten Jahr bestreiten zu können, muss man an den Vorproben in diesem Jahr teilnehmen. Diese konzertante "Walküre" war für mich vokal so etwas wie eine Nagelprobe. Mir war aber ohnehin klar, dass ich diese nicht allzu oft singen würde, denn ich bin ein Basso cantante. Wotan ist eine dramatische Zwischenfachpartie. Ich liege grundsätzlich vokal drauf, gehe aber mit sehr vielen Emotionen dran, und deshalb muss dann auch im Umfeld alles stimmen.

Ihr ungestrichener Ochs im "Rosenkavalier" bei den Salzburger Festspielen 2014 war auch kein Spaziergang.

Das war wie eine leere Autobahn und als Sänger wusste ich, dass mich sowohl der Dirigent (Franz Welser-Möst, Anm.), wie auch die Wiener Philharmoniker auf Händen tragen werden. Diese totale Unterstützung wie in Salzburg damals war ein Glücksfall. Bayreuth ist natürlich aufgrund der dortigen Probendisposition und auch aktuell wegen der sehr besonderen Situation etwas komplexer.