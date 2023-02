Nike101 mit Debütalbum „Zu viele Hobbies“

Nike101. So nennt sich eine Rapperin aus Wien-Hietzing, die gerade in Berlin ihr Glück sucht. Hoffentlich nicht (nur) im Nightlife. Dieses berappt sie nämlich auffällig oft auf ihrem unterhaltsamen Debütalbum „Zu viele Hobbies“. Es geht um Alkohol, Drogen und Sex. Also um Themen, die einen als 20-Jährigen so beschäftigen. Dabei geht es aber durchaus auch selbstkritisch und ironisch zur Sache („Ich kann mir den Therapeuten nicht mehr leisten“). So Banane, also zugekifft und sinnentleert, manche Songtexte auch scheinen, sie beziehen immer wieder auch selbstbewusst Stellung. Im Song „Letzter Schluck“ greift die Rapperin etwa das Problem der sexualisierten Gewalt auf. Die Beats dazu sind unpoliert und trappig. Dazu lässt es sich dann ganz gut sinnlos im fetten SUV der Eltern herumfahren.