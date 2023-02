Mit Sven Väth zurück zum Start in den 80er-Jahren

„What I Used to Play“ ist ein Wiederhören mit bekannten und weniger bekannten Dance-Hits des Synthie-Pop-Jahrzehnts: Mit u. a. Kraftwerk, Yello, The Residents, Anne Clark und A Guy Called Gerald. Die Compilation endet mit „Electrica Salsa“ von OFF, einer Band, die Sven Väth mitbegründete. Erhältlich ist das 36 Songs umfassende Werk in einer 12-LP-Version oder in Form einer CD-Box mit drei Silberlingen.