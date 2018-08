Nicolas Cage kommt zu Horrorfilmfestival nach Wien

Das Wiener /slash Filmfestival hat für seine kommende Ausgabe einen waschechten Hollywoodstar an Land gezogen: Nicolas Cage wird bei der Eröffnung am 20. September der Österreichpremiere seines Films „Mandy“ im Gartenbaukino beiwohnen, wurde am Freitag mitgeteilt. Der Horrorstreifen von Regisseur Panos Cosmatos feierte heuer beim Sundance Film Festival seine Weltpremiere.

„Nicolas Cage ist einer der außergewöhnlichsten Schauspieler unserer Zeit“, zeigte sich Festivalleiter Markus Keuschnigg über den angekündigten Besuch erfreut. „Die Expressivität seiner Darstellungen schlägt einen weiten Bogen in die Vergangenheit der Kunstform Film, schließt sich kurz mit legendären Ausdruckskünstlern auch aus der Stummfilm-Ära und wirkt gleichzeitig hyper-modern, bisweilen gar futuristisch.“ Ein weiterer Stargast beim Festival, das bis 30. September läuft, ist im übrigen Udo Kier, dem eine Retrospektive gewidmet wird.