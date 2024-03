"Nicht meine Absicht": Al Pacino erklärt holprige Oscar-Verkündung

"Meine Augen sehen ..."

Pacino hatte in der Gala am Sonntagabend (MEZ Montagfrüh) nur gesagt: "Nun, dies ist der Zeitpunkt für die letzte Auszeichnung des Abends. Und es ist mir eine Ehre, ihn zu überreichen. Zehn wunderbare Filme wurden nominiert, aber nur einer wird den Preis für den besten Film erhalten. Und dafür muss ich an den Umschlag gehen." Im Publikum regte sich Gelächter, als er weiter kommentierte: "Und das werde ich tun. Da kommt er. Und meine Augen sehen 'Oppenheimer'." An diesem Punkt setzte Musik ein und die Menge jubelte.