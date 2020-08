Niavarani zeigt "Corona-Edition" seiner Kulturgeschichte des Trottels

In der Antike lebten die Idioten abseits der Stadt. Heute dagegen stehen viele Idioten in der Öffentlichkeit. Deshalb erklärte Peter Handke 2003, er wolle nicht länger ein Idiot sein und niemals wieder in der Öffentlichkeit auftreten. Und wurde doch zum Rückfallstäter.

Albert Einsteins Relativitätstheorie ist längst Gewissheit: „Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit.“ Nur bei Ersterem war er sich „noch nicht ganz sicher“.

Auch Michael Niavarani, im Theater im Park mit seinem Solo „Homo Idioticus. Eine Kulturgeschichte des Trottels“, weiß: „Der Mensch ist ein Trottel.“