Chefredakteurin Mitterstieler verlässt News Richtung ORF

Das Magazin "News" ist auf der Suche nach einer neuen Chefredaktion. Esther Mitterstieler, seit Februar 2017 in dieser Position, scheidet aus. Entsprechende mediale Spekulationen der vergangenen Tage bestätigte sie am Dienstag "medianet". Die frühere " WirtschaftsBlatt"-Chefredakteurin hat sich, wie sie der Branchen-Zeitung bestätigte, für die Leitung der ORF-Radio-Wirtschaftsredaktion beworben - und offenbar bereits grünes Licht aus der ORF-Chefetage. Mitterstieler wechselte 2015 bei "News" ins redaktionelle Führungsteam der vormaligen Chefredakteurin Eva Weissenberger.

"News", einst das Flaggschiff der Verlagsgruppe News, die mittlerweile allerdings schlicht als VGN firmiert, ist seit langem ein Sorgenkind. Chef und Eigentümer Horst Pirker sprach diesen Sommer davon, dass die Reichweite "immer noch auf einem unerfreulichen Weg" sei, wenn man auch die Verluste signifikant gesenkt habe. "Um das zu ändern, werden wir nochmals an allen Stellschrauben drehen. Dieses Projekt wird uns das zweite Halbjahr 2018 schwerpunkthaft begleiten", so Pirker im Sommer. Am Montag war bekannt geworden, dass Roman Gerner, zuletzt Verkaufsleiter der NP Druck, Managing Director von "News" wird.