New York: Anna Netrebko wird durch ukrainische Sopranistin ersetzt

Die New Yorker Metropolitan Opera ersetzt die russisch-österreichische Sopranistin Anna Netrebko, der das Opernhaus eine nicht ausreichend klare Haltung gegen den Angriffskrieg auf die Ukraine attestiert, durch eine Sängerin aus der Ukraine. Liudmyla Monastyrska übernimmt die New Yorker Aufführungen von "Turandot", kündigte die Oper an - die zugleich betonte, keine "Hexenjagd" auf russische Künstlerinnen und Künstler veranstalten zu wollen. Vielmehr arbeiten mehrere russische Künstler derzeit an einer Produktion.

Netrebko jedoch bekomme in New York vorerst kein Engagement mehr, hieß es am Donnerstag. Bereits zuvor hatte die Sängerin selbst bekannt gegeben, sich vom Konzertleben vorerst zurückzuziehen.