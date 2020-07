Neuverfilmung: Fluch und Segen im Weißen Rössl

Zur Filmkulisse wurde der ramponierte Gasthof Lueg in St. Gilgen umgebaut. Dort, wo im kommenden Jahr ein Gesundheitszentrum um vier Millionen Euro errichtet werden soll, tummeln sich an 28 Drehtagen prominente Darsteller wie Diana Amft, Fritz Karl, Armin Rohde oder Gregor Bloéb. Aber auch über hundert Tänzer, die am schmalen Grat zwischen Ironie und Kitsch hüpfen.

18 Kilometer weiter, in St. Wolfgang, befindet sich erstens derselbe See, zweitens ein anderes Bundesland (OÖ) und drittens das echte Weiße Rössl. Deren Chefin Gudrun Peter, die sich seit 2003 als Rössl-Wirtin zu erkennen gibt, ein ambivalentes Verhältnis zum Rössl-Theater pflegt: "Das ist Fluch und Segen." Fluch, weil das Hotel am See mit dem Image dess "Operettenschuppens" kämpft, obwohl es doch eine moderne Erholungsoase mit 94 Zimmern und 11 Appartements ist. Segen , weil die Filme auch jenseits der Grenzen Berühmtheit erlangten und dem Salzkammergut Touristenströme garantieren.