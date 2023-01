Traditionen müssen bewahrt werden. Und so hat die Klassikwelt auch im kommenden Jahr einen Mann am Pult stehen, wenn das weltberühmte Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker aus dem Wiener Musikverein Neujahrsgrüße schickt.

Heuer stand Franz Welser-Möst am Pult - er hatte einen bunten Strauß an bisher nicht am Neujahrskonzert gespielten Strauß-Stücken mitgebracht. Kommendes Jahr wird der Chefdirigent der Sächsischen Staatskapelle Dresden die Philharmoniker ins Neue Jahr geleiten: Christian Thielemann ist seit dem Jahre 2000 den Wiener Philharmonikern musikalisch eng verbunden. 2019 stand Thielemann zum ersten Mal am Pult des Neujahrskonzertes der Wiener Philharmoniker.