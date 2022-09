Neujahrskonzert 2023: Diese Werke spielen die Wiener Philharmoniker

Am 1. Jänner 2023 steht Franz Welser-Möst zum dritten mal am Pult des Neujahrskonzerts der Wiener Philharmoniker. Auf dem Programm, das das Orchester nun bekannt gab, stehen "erstmals fast ausschließlich" Neujahrskonzert-Premieren, wie der Dirigent betont (in der Liste sind die Erstaufführungen mit einem * gekennzeichnet).

Eduard Strauß Wer tanzt mit? Polka schnell, op. 251 *

Josef Strauß Heldengedichte. Walzer, op. 87 *

Johann Strauß Zigeunerbaron-Quadrille. op. 422 *

Carl Michael Ziehrer In lauschiger Nacht. Walzer, op. 488 *

Johann Strauß Frisch heran! Polka schnell, op. 386 *

Franz von Suppè Ouvertüre zur komischen Operette Isabella *

Josef Strauß Perlen der Liebe. Concert-Walzer, op. 39 *

Josef Strauß Angelica-Polka. Polka française, op. 123 *

Eduard Strauß Auf und davon. Polka schnell, op. 73 *

Josef Strauß Heiterer Muth. Polka française, op. 281 (*) mit den Wiener Sängerknaben

Josef Strauß For ever. Polka schnell, op. 193 * mit den Wiener Sängerknaben

Josef Strauß Zeisserln. Walzer, op. 114 *

Joseph Hellmesberger Glocken-Polka und Galopp aus dem Ballett Excelsior *

Josef Strauß Allegro fantastique. Orchesterfantasie, Anh. 26b *

Josef Strauß Aquarellen. Walzer, op. 258