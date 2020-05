Mutiger Start in Linz – mit Schwächen

Man hätte leichter, zugänglicher, konventioneller starten können. Man startete aber mutig im neu gebauten Linzer Musiktheater: Als erste Premiere gab es einen großen Befreiungsschlag, der die Operngeschichte eigentlich für beendet erklärt.

Und das ist schon originell für ein neues Opernhaus, ein würdiger Start, wenn auch mit Schwächen.

Mit „Spuren der Verirrten“, ursprünglich ein Stück von Peter Handke, nun eine Oper von Philip Glass, wurde am Freitagabend der 180-Millionen-Euro-Bau eingeweiht. In der Regie von David Pountney wurde das Werk zum vielgestaltigen, traum-, märchen- und zirkushaft gestalteten Schaulauf dessen, was Oper ausgemacht hat (ja, Vergangenheitsform).

Eine Oper also über die Oper, die Zuseher, die Inhalte – und die großen Gefühle dieser Kunstform, die aber in gut postmoderner Manier gleich abgeschafft wurden. „Tragödien gibt es nach dem neuesten Stand der Forschung nicht mehr“, ruft der Zuschauer (gespielt von Lutz Zeidler) auf die Bühne.

Macht nichts. Oper muss es weiter geben, nicht zuletzt weil sie in Linz soeben ein Haus bekommen hat, das alle Stückerln spielt.