Neues Kreativlabor in Litschau: Unabhängig – nicht nur im Moment

Zeno Stanek hat sich nun an eine ähnliche Transformation gewagt – allerdings mit einer Sportstätte, konkret mit einer in die Jahre gekommenen, kaum mehr genutzten Tennishalle. Aus ihr wurde in den letzten eineinhalb Jahren das Moment, ein Kreativlabor für die dramatische Kunst. Es wurde am Wochenende eröffnet – u. a. mit einem Konzert von Ernst Molden, der zusammen mit Schlagwerkerin Maria Petrova und den Neuen Wiener Concert Schrammeln Willi Resetarits gedachten.