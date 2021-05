Neues aus der Welt der Kunstbücher - mit Araki, Joseph Beuys, Gio Ponte und mehr

Beatriz Milhazes ist Brasiliens bedeutendste lebende Künstlerin. Ihre bunten wie floresken Bilder schmücken nicht nur vereinzelt graue Wände in der Stadt São Paulo, sondern auch Leinwände, die um sehr viel Geld den Besitzer wechseln. Beatriz Milhazes’ Gemälde sind gespickt mit Symbolen des brasilianischen Alltagslebens: Karneval, traditionelle Handwerkskunst und Motive von Barock bis Pop, allesamt in einem überschwänglichen visuellen Rhythmus choreografiert. So lebendig wie ihre einzigartige Bildsprache präsentiert sich auch diese Monografie zum Werk der Künstlerin. Das Buch gibt es in einer teuren und auf 1.000 Stück limitierten Version (inklusive nummerierten und signierten Siebdruck) oder in einer Standardversion.

INFO: Beatriz Milhazes. Hans Werner Holzwarth (Hrsg.). Taschen Verlag, 528 Seiten, € 60.